هاري وميجان يلتقيان في جنوب إفريقيا قبل أن يعودا لبلادهما



غادر الأمير هاري، مالاوي، أمس الثلاثاء، في طريقه إلى جنوب إفريقيا؛ للالتقاء مع زوجته ميجان ماركل وابنهما أرتشي البالغ من العمر 4 أشهر في جوهانسبرج.

وناقشت ميجان ماركل دوقة ساسكس خلال تواجدها في جوهانسبرج، العاصمة الاقتصادية للبلاد، إمكانية حصول الفتيات على فرص التعليم مع الطلاب والأكاديميين بجامعة جوهانسبرج، كما أعلنت عن سلسلة جديدة من المنح للجنسين من رابطة جامعات الكومنولث، حيث تعتبر ميجان راعية المنظمة.

وفي الوقت نفسه، زار الأمير هاري في مالاوي مركز ماوا الصحي ومشروع "صيدلية في صندوق" الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويقدم بيئة تخزين آمنة من أجل إطالة عمر حفظ الأدوية.

وكانت الأدوية تتعرض لمخاطر من الجرذان والخفافيش والحرارة في أماكن تخزينها سابقا، وفقا لعامل في مجال الأدوية.

وكان الأمير هاري قد توجه في 23 سبتمبر الماضي إلى جنوب إفريقيا في زيارة تستغرق 10 أيام، من أجل أن يسير على خطى والدته الراحلة الأميرة ديانا.

وأمضت الأسرة 3 أيام معًا في كيب تاون، حيث زار دوق ودوقة ساسكس المشاريع الاجتماعية والبيئية والتقيا عددا من الشخصيات.

كما سافر الأمير هاري بمفرده إلى بوتسوانا وأنجولا وملاوي، حيث شارك في جهود زراعة الأشجار في محمية طبيعية ومشاريع تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز) وعدد من المشاريع الأخرى، كما التقى بعدد من المسؤولين في هذه الدول.



