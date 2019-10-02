فرض حظر التجول في محافظة ذي قار العراقية على خلفية المظاهرات

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأنه قد تم فرض حظر التجول في محافظة ذي قار، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً، على خلفية المظاهرات التي تشهدها العراق حاليًا.

وأضافت "واع"، أن محافظ ذي قار، دعا إلى التهدئة وضبط النفس، والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتجددت صباح الأربعاء، المظاهرات في شمال العاصمة العراقية بغداد؛ اعتراضًا على أداء حكومة عادل عبد المهدي، وخاصة في ملفات توفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

وشهدت العاصمة العراقية وعدد من المحافظات الجنوبية، أمس الثلاثاء، مظاهرات حاشدة، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، وإصابة أكثر من 250 متظاهرًا