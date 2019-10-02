تركي آل الشيخ يعلن دعم الخطيب في أزمته مع مرتضى منصور

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، دعمه لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في أزمة تعرض الأخير لهجوم شرس من جانب مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، دعمه لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في أزمة تعرض الأخير لهجوم شرس من جانب مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، دعمه لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في أزمة تعرض الأخير لهجوم شرس من جانب مرتضى منصور، رئيس الزمالك.