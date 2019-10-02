الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المقاصة

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة المقاصة، في ختام الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق بعد انتهاء مران اليوم في معسكر مغلق استعدادا للمباراة المقرر لها في الثامنة مساء غدا، الخميس، على استاد السلام.

وحرص المدرب الصربي ميتشو على الاجتماع بلاعبي الزمالك وحثهم على بذل أقصى جهد لديهم، والعمل على تحقيق المكسب ومواصلة مشوار الانتصارات بالدوري الممتاز.

كما طالب الجهاز الفنى للزمالك لاعبى الفريق بعدم الحديث عن أى أمور خاصة بأزمة مباراة جينراسيون السنغالى الأخيرة، حفاظا على تركيزهم قبل لقاء المقاصة، مؤكدا لهم أن لقاء جينراسيون بات في يد إدارة النادى، وأنهم عليهم كلاعبين التركيز فيما هو قادم وعدم النظر إلى الخلف.

وأصبح جميع لاعبى الفريق جاهزين للمشاركة في مواجهة مصر المقاصة، بعد أن تعافى محمد عبد الغنى ومحمود عبد العزيز من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرا، كما سيعود طارق حامد لاعب الفريق بعد أن غاب في المباراة الماضية في الدورى أمام الاتحاد السكندري.