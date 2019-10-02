الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي في «العناية المركزة»

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شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في حالة شديدة السوء منذ الانسحاب الأمريكي منه بصورة أحادية.

ونقلت بوابة "خبر-أونلاین" الإخبارية الإيرانية عنه القول: "للأسف، يتعين عليّ القول إن الاتفاق النووي ليس على ما يرام ويتعين نقله إلى العناية المركزة".

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015، لم يعد له وجود إلا على الورق.

وحث عراقجي المجتمع الدولي على بذل كل جهد ممكن لحماية الاتفاق ما وصفه بـ"الأحادية الأمريكية"، وإنقاذه من الضياع.

وأضاف -في حفل استقبال بالسفارة الألمانية في طهران الليلة الماضية- أنه مثلما سقط جدار برلين، فإنه يتعين أن يسقط أيضا "جدار العقوبات".