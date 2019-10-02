مدرب الهلال السعودي: لم نضمن التأهل رغم الفوز الكبير على السد

يرى الروماني رازفان لوسيسكو، مدرب الهلال السعودي أن فريقه لايزال لم يحسم بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد على الرغم من الانتصار العريض على حساب السد القطري في ذهاب نصف النهائي بالدوحة.

يرى الروماني رازفان لوسيسكو، مدرب الهلال السعودي أن فريقه لايزال لم يحسم بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد على الرغم من الانتصار العريض على حساب السد القطري في ذهاب نصف النهائي بالدوحة.

يرى الروماني رازفان لوسيسكو، مدرب الهلال السعودي أن فريقه لايزال لم يحسم بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد على الرغم من الانتصار العريض على حساب السد القطري في ذهاب نصف النهائي بالدوحة.