حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدة محافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية في عدة محافظات اليوم الأربعاء، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة وردع المخالفين وضبط الخارجين عن القانون.

ففي المنيا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، وضبط 5 قطع سلاح متنوعة بدون ترخيص، وتنفيذ 1003 أحكام قضائية متنوعة، وتحرير 3991 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وإزالة 593 حالة إشغال متنوعة و7 حالات على نهر النيل وضبط 7 مخالفة مسطحات.

وفي سوهاج، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل يدعى (محمد . م - 30 عامًا) بقرية (بني حرب) في مركز طهطا لقيامه بسرقة 8 آلاف و500 لتر سولار من خط نقل البترول التابع لشركة أنابيب البترول القادم من معمل تكرير البترول في أسيوط إلى مستودع سوهاج التابع لشركة مصر للبترول . وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على السيارة والحمولة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي أسيوط، قال المحافظ جمال نور الدين: "إنه تم تحرير 123 محضرًا متنوعًا خلال حملات اليوم الواحد التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بكافة المراكز، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق وتوافر السلع ومكافحة الغش التجاري".

من جهته، قال نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على هذه الحملات: "إن الحملات شملت جميع المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي التموين والصحة والبيئة والإشغالات والنظافة والطب البيطري ومباحث التموين ومسؤولي الإدارات الهندسية، وتنوعت المحاضر مراكز (أسيوط - منفلوط - القوصية - الفتح - ديروط - أبنوب - البداري - ساحل سليم - الغنايم - أبو تيج - صدفا - حي شرق - حي غرب)".