كشف نادر شوقي، مدير الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الجونة، عن السبب الرئيسي وراء غياب حسام غالي، مدير الكرة بالنادي، عن مقاعد الجهاز الفني خلال مباريات الفريق.

وأكد شوقي، أنه تم الاتفاق منذ بداية الموسم الحالي عن جلوس حسام غالي في المدرجات وليس على دكة البدلاء، في محاولة لمتابعة اللاعبين والجهاز الفني بشكل أفضل.

وقال شوقي خلال تصريحات إذاعية: «نتعامل مثل ما يحدث في أوروبا وهناك لا يجلس مدير الكرة على مقاعد البدلاء ويتابع المباريات من المدرجات وتكون الرؤية أوضح له في العديد من الأمور».

وخسر الجونة أول مباراتين في الدوري المصري أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري، وعلّق شوقي: «هذا الأمر لا يقلقنا، الموسم ما زال طويلاً ونعرف أهدافنا جيداً وسنحققها في نهاية الموسم».

وتابع: «إنهاء الدوري في المركز العاشر لن يكون مرضيًا لنا، تعاقدنا مع مدرب جيد وتعاقدنا مع لاعبين على مستوى كبير، وهدفنا المنافسة على المربع الذهبي».