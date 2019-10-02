دورتموند بثلاثي هجومي يواجه سلافيا براغ في دوري الأبطال

أعلن السويسري لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مضيفه سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل دورتموند مواجهة اليوم الأربعاء، باحثًا عن فوزه الأول بالبطولة، بعدما تعادل 0-0 مع برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ومن المقرر، أن يغيب اللاعب الإسباني باكو ألكاسير، مهاجم دورتموند عن مواجهة اليوم، وذلك بسبب معاناته من إصابة في وتر أكيليس.

وجاء التشكيل كالاتي :

في حراسة المرمي: بوركي

في خط الدفاع: حكيمي - هوميلس - أكانجي - بيستشيك

في وسط الملعب: ديلايني – فيتسيل- جيريرو - براندت - سانشو

في خط الهجوم: رويس