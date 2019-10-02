صحيفة روسية: روسيا اختبرت صواريخ «إس-500» في سوريا

أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي أجرى في سوريا اختبارات ناجحة على أهم عناصر منظومة صواريخ "إس-500" للدفاع الجوي.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع والمجمع العسكري الصناعي الروسيين، أن "الاختبارات كشفت عددا من الثغرات في عمل معدات المنظومة تسنى سدها في وقت قصير"، مضيفة أن "الاختبارات قد انتهت واعتُبرت ناجحة".

ونقلت عن النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسي الفريق أيتيتش بيجيف القول إن "المناخ في سوريا يمثل من هذه الزاوية ميدان اختبار مثاليا كونه يتسم بدرجات عالية لحرارة الجو وكثرة الغبار، بينما تستدعي حالة النزاع المسلح المستمر ضرورة تشغيل الرادارات على مدار 24 ساعة".

ووفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، فإن الخبراء العسكريين يرون أن فعالية منظومة "إس-500" بأكملها تعتمد على أداء نقطة التحكم القتالي الناجح، وجهاز رادارها الجديد القادر على رصد الأهداف على كل الارتفاعات.

يذكر أن عناصر من منظومة "إس-500" سبق أن خضعت للاختبارات في مركز للتدريب والاستخدام القتالي للقوات الجوية الفضائية الروسية في مقاطعة آستراخان جنوبي البلاد.

وحسب تقارير إعلامية غربية، فإن منظومة "إس-500" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة هدف يتجاوز 481 كيلومترا، ما يزيد بنحو 80 كيلومترا عن مدى أي نظام دفاع جوي قائم في العالم.

وأكدت الحكومة الروسية في وقت سابق أن الصناعة الحربية الوطنية ستبدأ بتسليم جيش البلاد منظومات "إس–500" العام المقبل.