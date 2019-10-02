الأمم المتحدة تدعو المكسيك لتقديم المزيد من الدعم لطالبي اللجوء

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، السلطات المكسيكية اليوم الأربعاء، إلى تكريس المزيد من الموارد لخدمة إدارة مساعدة اللاجئين في البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن جراندي قوله في بيان إنه من المتوقع أن يزداد عدد طالبي اللجوء في المكسيك في ظل العقبات التي تضعها الولايات المتحدة لطلب اللجوء هناك.

وأضاف المفوض الأممي أن المكسيك تواجه تحديات متنامية بسبب التغيرات التي وضعتها واشنطن وأدت إلى زيادة هائلة في عدد من يطلبون اللجوء في المكسيك، واصفاً نظام اللجوء المكسيكي بأنه "مُثقل بالفعل".

وأكد المفوض أن على مكسيكو سيتي أن تقدم التزاماًُ واضحاً "بزيادة الموارد المخصصة لـ (إدارة اللاجئين) في الميزانية المحلية حتى يتمكنوا من التعامل بشكل أكثر فعالية".

يُشار إلى أن المكسيك تلقت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أكثر من 48 ألف طلب لجوء، حسبما أشارت إيه بي سي نيوز.