تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يثير القلق حول احتمال تعرضه للركود

في فقدان الاقتصاد الأمريكي لسرعة نموه، أصبح السؤال الذي يشغل بال المحللين الاقتصاديين هو إلى أي مدى سيتباطأ أكبر اقتصاد في العالم؟ وإلى أي مدى سيتمكن من الإفلات من دائرة الركود؟

ورغم أن انخفاض معدل نمو الاقتصاد إلى أقل من 2%، يُستخدم عادة كمؤشر على انكماش قادم للاقتصاد، فإن بعض الاقتصاديين يرون أن الاقتصاد الأمريكي يمكنه النمو بما يتراوح بين 1% و1.5% دون أن يسقط في دائرة الانكماش.

وقد تراجع ما يسمى "سرعة التهاوي" للاقتصاد الأمريكي بعد ظهور بيانات مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي أمس الثلاثاء والذي سجل أقل مستوى له منذ نحو 10 سنوات. في الوقت نفسه مازال مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يتعرض للضغوط من أجل خفض أسعار الفائدة لتعزيز نمو الاقتصاد، في حين يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات اقتصادية خطيرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد نحو عام من الآن.

يذكر أن تعبير "سرعة التهاوي"، مستمد من عالم الطيران ويشير إلى فقدان أجنحة الطائرة على توليد الطاقة اللازمة لاستمرار التحليق إلى أعلى، في حين أنها تكون قادرة على استمرار التحليق عند المستوى القائم، مع احتمال هبوطها فيما بعد.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن استمرار أطول فترة نمو متصلة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي سيتوقف على استمرار قدرة المستهلكين الأمريكيين على الإنفاق بما يعوض التراجع في أداء قطاع التصنيع على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ستيفن جالار كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في مجموعة "سوسيتيه جنرال" إن فكرة سرعة توقف الاقتصاد أصبحت اليوم، وبشكل مفاجئ أكثر أهمية مما كانت عليه في أغلب أيام فترة نمو الاقتصاد.. فالاقتصاد الأمريكي يسير بمحرك واحد وهو المستهلكون".

من ناحيته، قال أولريش ليوشتمان خبير أسواق الصرف في "كوميرتس بنك" الألماني في تقرير للعملاء اليوم إن "موضوع سرعة التوقف أصبحت شأنا عاما" اليوم وهو ما يمكن أن يهدد الطلب على الأصول المالية الأمريكية.

ويحدث هذا عندما يتراجع المستهلكون والشركات عن خططهم للإنفاق في مواجهة ضعف الأداء الاقتصادي.

وقال "إيريك لاسيلز" كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "آر.بي.سي جلوبال أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول "عندما يصبح اللاعبون الاقتصاديون قلقين بشكل كاف، سواء كان القلق مبررا أم لا، فإن حدوث تباطؤ اقتصادي معتدل يمكن ان يصبح أسوأ بسهولة".

وقد تراجعت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي، بالفعل، حيث تراجع قطاع التصنيع إلى دائرة الركود خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تراجع الإنفاق الاستثماري وتراجعت وتيرة نمو الوظائف" ويتوقع المحللون نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.

وتشير بيانات نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي منذ أربعينيات القرن العشرين، إلى أنه عند انخفاض معدل النمو الحقيقي إلى أقل من 2%، فإن الاقتصاد ينتقل من دائرة النمو البطيء إلى دائرة الركود، بحسب "لاسيليز". والآن يتوقع المحلل الاقتصادي وغيره من المحللين نجاح الاقتصاد في تجنب التراجع بهذه السرعة.

وتعني "سرعة التهاوي" المنخفضة أن النمو بمكن أن يتباطأ، في حين يمكن تراجع وتيرة نمو الوظائف، مع إمكانية استمرار النمو.

وقد تراجعت "سرعة التهاوي" بنسبة كبيرة نتيجة تراجع المعدل المحتمل للنمو الاقتصادي. وهذان المفهومان مرتبطان. فالنمو المحتمل هو الوتيرة التي يمكن أن ينمو بها الاقتصاد بدون ارتفاع معدل التضخم. وحتى الآن يرى مجلس الاحتياط الاتحادي أن معدل النمو المحتمل هو 1.9%.

في المقابل، تتراجع أيضا توقعات مكتب الموازنة التابع للكونجرس، بالنسبة لمعدل النمو المحتمل بمرور الوقت. وقد تراجع هذا المعدل، في ظل التغيرات الديمواجرافية مثل تباطؤ نمو السكان وتراجع معدل نمو إنتاجية العمالة.

يقول ميشيل جابن كبير المحللين الاقتصاديين في بنك "باركليز" البريطاني إن المشكلة الآن هي أنه إذا تراجع معدل النمو المحتمل، فإن ما يعتبر نموا سريعا اليوم، يختلف تماما عما كان عليه الحال منذ 40 عاما".

منذ نهاية الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي عام 2009، زاد إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بنحو النصف، كنسبة مئوية مثلما حدث خلال فترة النمو التي امتدت من 1991 إلى 2001، والتي كانت ثاني أطول فترة نمو في تاريخ الاقتصاد الأمريكي. في المقابل فإن معدل نمو الأجور مازال ضعيفا، والتضخم مازال أقل من المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2%.

ويقول كارل ريكادونا ويلينا شولياتيفا المحللان الاقتصاديان في وكالة بلومبرج للأنباء "نتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الأمريكي في وضع (سرعة التهاوي) بين 1.4% و1.5% من إجمالي الناتج المحلي (سنويا). وإذا جاء المعدل أقل من ذلك فإن وتيرة نمو دخل المستهلكين ستتراجع إلى المستوى الذي يجعل المستهلكين غير قادرين على تحمل عبء حالة النمو".

وفي حين يتوقع أغلب المحللين استمرار معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل فوق مستوى "سرعة التهاوي"، فإن يواكيم فيس وأندرو بولز من مؤسسة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" يتوقعان تباطؤ النمو إلى حوالي 1% خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف المحللان أنه "في حين لا يمثل ركود الاقتصاد قاعدة تفكيرنا الأساسية، فإن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا حتى يتجه الاقتصاد الذي يتحرك بسرعة التهاوي نحوه".

ورغم أن تراجع سرعة التهاوي، يعني أن الاقتصاد يمكنه مواصلة النمو بوتيرة أهدأ، دون أن يصل حتما إلى الركود، فإن النبأ السيء هو أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة أقل عرضة لمخاطر هذا الركود.