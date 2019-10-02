النيابة تحفظ على 50 ألف عبوة مكملات غذائية بعد ضبطها بميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على50 ألف عبوة مكملات غذائية وفيتامينات تحوي 20 مليون قرص، بعد ضبطهم داخل حاوية قادمة إلى مصر من إحدى الدول الأجنبية، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحب المضبوطات لأخذ أقواله.

وكانت شرطة ميناء الإسكندرية البحري، تمكنت، من إحباط محاولة تهريب المضبوطات المحظور استيرادها دون موافقات الجهات المعنية، ويبلغ وزنها 12 طنًا، وقُدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بـ16 مليون جنيهًا.

وجاءت عملية الضبط عقب معلومات وردت للشرطة، أكدتها تحريات المباحث الجنائية، تفيد قيام إحدى شركات الشحن والتجارة ومقرها محافظة القاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية، مشمولها المُعلن عبارة عن «أمتعة شخصية» ومضمونها الحقيقي داخل الحاوية أصناف محظور دخولها للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات وتشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط المكملات الغذائية «فيتامينات» والمحظور استيرادها، دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة، بهدف التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، والتي قدرت إلى جانب غرامة التهريب بـ16 مليون جنيهًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الميناء، وتباشر النيابة التحقيق.