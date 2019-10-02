رئيس «تنشيط السياحة» يفتتح الجناح المصري لمعرض «توب ريزا» بباريس

افتتح المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر «توب ريزا»، المقام خلال الفترة من 1 وحتى 4 أكتوبر الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة السفير المصري إيهاب بدوي، سفير مصر لدي فرنسا.

جاء ذلك، بحضور السيد عماد فتحي، مدير عام السياحة الدولية بالهيئة، وعدد من ممثلي قطاع السياحة الخاص.

وأشار المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة، إلى أن الجناح المصري صمم بأحدث الوسائل التكنولوجية، حيث تم وضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح المصرى لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض، والتي تعرض مواد ترويجية عن مصر طوال فترة فعاليات المعرض للترويج للمقاصد السياحية المصرية التي تمتاز بالتنوع والتفرد، والترويج للسياحة الثقافية التي يهتم بها السائح الفرنسي والمعروف بعشقه للحضارة المصرية، بالإضافة إلى الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال رئيس الهيئة إن مساحة الجناح تبلغ نحو 101 متر مربع، وأنه يضم نحو 11 عارضا يمثلون عددا من الفنادق وشركات السياحة المصرية.

وأكد أن المشاركة في المعارض السياحية الخارجية أحد الأدوات الهامة للتسويق والترويج، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة في المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر سياحيا.

وأشار الى أنه خلال المعارض يتم إلقاء الضوء على الركائز الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهى حملة People 2 People والترويج لكل مقصد سياحي على حدة branding by destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

وسوف يعقد رئيس هيئة تنشيط السياحة ، خلال فترة المعرض بعقد العديد من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي لمناقشة سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة إلي مصر، علاوة على عقد اجتماعات مع شركات السياحة لاستعراض برنامج تحفيز الطيران الجديدة، ومناقشة الحملات الترويجية المشتركة.

يذكر أن معرض «توب ريزا» يعد من أهم الفعاليات المهنية السياحية ويقام سنويا، ويقبل عليه نحو 34 ألف زائر مهنى سنويا يلتقون مع أكثر من 700 عارض يمثلون قطاعات السياحة والفنادق والقطاعات المرتبطة بها حول العالم.