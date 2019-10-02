تراجع كبير للأسهم الأمريكية وارتفاع السندات مع تزايد المخاوف بشأن النمو

سجلت الأسهم الأمريكية تراجعا جديدا في تعاملات اليوم الأربعاء لتصل المؤشرات الرئيسية إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس الماضي، في أعقاب صدور تقرير اقتصادي جديد مخيب للآمال مما يعزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات والذهب والين الياباني مع تزايد الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ شهرين، على خلفية نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بأقل من التقديرات، وذلك بعد يوم واحد من صدور بيانات أداء قطاع التصنيع الأمريكي خلال سبتمبر الماضي والذي تراجع إلى أقل مستوى له منذ يونيو 2009.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن مؤشر "إس أند بي 500" تراجع صباح اليوم إلى أقل من 2900 نقطة، وانخفضت أسعار الأسهم إلى أقل من متوسط مستواها خلال أخر 100 يوم وهو ما لم يحدث خلال شهر تقريبا.

وأضافت الوكالة أن مجموعة الأسهم الإحدى عشرة المسجلة في مؤشر "إس أند بي 500" تراجعت بنسبة 6ر0% على الأقل حيث كان التراجع الأكبر من نصيب الصناعات الأشد حساسية للنمو الاقتصادي.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 400 نقطة، حيث سجل سهمان فقط من بين 30 سهما مسجلة على المؤشر ارتفاعا.

في الوقت نفسه ارتفعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية العشرية وهي السندات القياسية ليتراجع العائد عليها لليوم الخامس على التوالي ويقل عن 6ر1%. وارتفع الين أمام الدولار كما ارتفع الذهب إلى أكثر من 1500 دولار للأوقية.