بسام راضي: معرض تراثنا للمنتجات اليدوية يعكس مهارة وتميز العامل المصري

علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض "تراثنا"، للمنتجات اليدوية، قائلًا إن المعرض يعكس مهارة العامل المصري وتميزه الشديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "المنتجات اللي كانت معروضة اليوم في المعرض متميزة وفاخرة للغاية"، موضحًا أن الرئيس حرص على افتتاح المعرض بنفسه، في إطار اهتمام الدولة بهذا الملف.

وتابع: "الرئيس تجول في معظم المعرض، والتقى بمعظم العارضين، واستمع إلى مبادراتهم، وكانت هناك أفكار كثيرة، أبرزها مصاريف النقل التي يتكلفونها وتشكل عبئًا عليهم"، مستطردًا أنه يتم حاليًا دراسة إقامة المعرض بشكل دائم طوال العام.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر