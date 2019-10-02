 رئيس الأركان العامة الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي القضايا ذات الاهتمام المشترك - بوابة الشروق
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رئيس الأركان العامة الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي القضايا ذات الاهتمام المشترك

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 10:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 10:26 م

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الأمريكي الجنرال ميلي، بحثا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء - أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية - النائب الأول لوزير الدفاع الروسي جنرال الجيش فاليري جيراسيموف، بحث مع الجنرال مارك ميلي، المعين حديثًا رئيسا للجنة قادة أركان القوات المسلحة الأمريكية، القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي".

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