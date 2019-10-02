النيابة تتحفظ على 2 طن مخلفات صلبة و6 آلاف قطعة «ألمونيوم» في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 6 آلاف قطعة أدوات منزلية «ألمونيوم» منتج نهائي، و2 طن مخلفات صلبة «مستلزمات إنتاج»، تم ضبطهم داخل مصنع يستخدم الألمونيوم المُجمع من مخلفات القمامة، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المصنع على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات وردت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تفيد قيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، بتصنيع الأدوات المنزلية غير المطابقة للمواصفات، مستخدماً مستلزمات إنتاج من مخلفات القمامة «الألمونيوم» الغير صالحة للاستخدام، وطرحها للبيع؛ مما يسبب أضرار جسيمة لمستخدمي تلك المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف المصنع تم ضبط 2 طن من المخلفات الصلبة الغير صالح للاستخدام، وملونة بمواد كيماوية، مجهولة المصدر، وبدون ثمة بيانات تجارية، و6 آلاف قطعة أدوات منزلية من الألمونيوم منتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية، مصنعة من مخلفات القمامة غير صالحة للاستهلاك.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة كرموز، وتباشر النيابة العامة التحقيق.