أحمد حسن عن الأزمة بين الأهلي والزمالك: «مايحدث لايمت للرياضة بصلة»

قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، إن غياب القانون والمحاسبة وراء تصاعد أزمة تراشق التصريحات بين الزمالك والأهلي، مؤكداً أن ما يحدث لا يمت للرياضة بصلة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «الموضوع زاد عن الحد، وهناك أندية كثيرة تتنافس بقوة أكثر من الزمالك والأهلي ولا توجد لديهم مثل تلك التصريحات».
وأوضح: «هناك لوائح وقوانين وضوابط تحكم الجميع، لكن غياب العقاب أدى للوصول لهذه الحالة».
وتابع «تطبيق القانون يحل كل الأزمات، وإلا سيبقى كل شيء مباح، وأي دولة محترمة في العالم لا يحدث فيها هذا الكم من التجاوزات».