أحمد حسن عن الأزمة بين الأهلي والزمالك: «مايحدث لايمت للرياضة بصلة»

قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، إن غياب القانون والمحاسبة وراء تصاعد أزمة تراشق التصريحات بين الزمالك والأهلي، مؤكداً أن ما يحدث لا يمت للرياضة بصلة.