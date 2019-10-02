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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك بنسبة 3 بالمئة إلى 2ر1544 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي. (الدولار يساوي 750ر3ريال)

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 3% بنهاية أغسطس الماضي إلى 2ر1544 مليار ريال مقابل 5ر1505 مليار ريال في الشهر نفسه من 2018.

ووفقًا لـ "ساما"، فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس 2019 لتصل إلى 1487 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، والتي بلغت آنذاك 1452 مليار ريال.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 2ر57 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018