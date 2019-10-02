قال الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، إنه يجب مواجهة الوضع الحالي الذي يمر به السبيرز بعد الهزيمة الساحقة بنتيجة (7-2) على يد بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة: "لقد حان الوقت الآن للاتحاد سويًا، لا يمكننا التحدث الآن، اليوم هي اللحظة التي نعرف فيها ما نشعر به وكلنا نشعر بخيبة أمل.. المشاعر ليست جيدة جدا، ويجب في هذه اللحظة أن تكون هادئًا".

وأوضح: "بعد تلك النتيجة لن يكون هناك صراخ، أشعر بخيبة أمل كبيرة، شعوري سيء للغاية.. عندما تستقبل سبعة أهداف عليك الوقوف وتكون قاسيًا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو المضي قدما وتقييم الفريق هو أصعب شيء".

وتابع: "نحن بحاجة إلى المضي قدمًا، الأمر أصبح نفسيًا الآن، ومن المضر أكثر التحدث إلى بعضنا البعض ويجب ألا نتسرع في الحكم، وعلينا مواجهة الوضع كالرجال ونكون أقوى من أجل إعادة الثقة وتغيير ذلك الشعور السيء".