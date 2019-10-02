أمين مساعد «التجمع»: «يعني إيه البرلمان لم يناقش استجواب واحد بعد 4 سنين؟»

قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن أداء الأحزاب داخل مجلس النواب كان أقل مما ينبغي، معقبًا: "فيه 7 أحزاب لم يطلب ممثلوها الكلمة مرة واحدة تحت قبة البرلمان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء: "هناك عدد من نواب الأحزاب السياسية، صوتوا في البرلمان بعكس مواقف أحزابهم بشأن قضايا قومية".

وتابع: "بعض النواب كانوا بيتباهوا إنهم غير سياسيين وغير منتمين لأحزاب سياسية، خلينا نقول إن الوضع ده يخالف العمل السياسي، لأن العمل البرلماني هو عمل حزبي بالأساس".

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات، بما يجعل الترشح للمجلس يتم على أساس حزبي، مضيفًا: "إصدار التشريع ومحاسبة المسؤول أمر شائك وشديد الأهمية، يعني إيه البرلمان المصري بعد 4 سنين لم يناقش استجواب واحد تحت قبة البرلمان لأي مسؤول تنفيذي".