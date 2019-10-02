مونشنجلادباخ يعتزم خوض مباراة باشاك شهير بنفس تشكيل هوفنهايم

أعلن ماركو روزه، المدير الفني لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، اعتزامه خوض مباراته أمام اسطنبول باشاك شهير التركي في دور المجموعات بنفس التشكيل الذي لعب به الفريق مؤخرا.

ويلعب مونشنجلاباخ ثاني مبارياته في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه التركي في اسطنبول مساء غد الخميس.

ومن المتوقع أن يبدأ روزه المباراة بنفس التشكيل تقريبا الذي لعب به في مباراة هوفنهايم والتي انتهت بفوز مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال روزه:" خضنا مباراتين ناجحتين، ونرغب في أن نحتفظ بهذا الزخم معنا، كما أنه لا توجد أسباب كثيرة للتغيير".

ويخوض مونشنجلادباخ مباراة الغد أمام باشاك شهير، النادي المفضل للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تحت ضغوط وذلك بعد الخسارة الفادحة التي مني بها النادي الألماني في مباراته الأولى في دور المجموعات أمام ضيفه النمساوي فولفسبرجر بأربعة أهداف نظيفة.

وقال روزه:" عندما تخسر أول مباراة، فينبغي عليك بطبيعة الحال أن تجمع نقاطا، ولن نعدل من هدفنا، فنحن نريد أن نستمر خلال موسم الشتاء، ولهذا علينا أن نجمع نقاطا بصورة متأنية".

يشار إلى أن بعثة مونشنجلادباخ وصلت مساء اليوم الأربعاء إلى مطار اسطنبول متأخرة عن موعدها بنحو ساعتين ونصف الساعة بسبب حالة طبية طارئة على متن الطائرة التي اضطرت إلى الهبوط مؤقتا في العاصمة الرومانية بوخارست قبل استئناف رحلتها إلى اسطنبول.