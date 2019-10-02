الرئيس الروسي يصف علاقته بنظيره الأمريكي بأنها «ليست مقربة» للغاية

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن تكون العلاقة بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب "مقربة " للغاية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه العلاقة هي علاقة ثقة مع الرئيس الأمريكي.

وقال الرئيس الروسي - في سياق تعقيب له اليوم الأربعاء، خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الذى يعقد بالعاصمة الروسية "موسكو" إنه "لم يكن بينه وبين الرئيس ترامب أي علاقة "قريبة " وإن مثل هذه العلاقة لاتوجد الآن.

وأضاف أن هناك علاقات ثقة مستقرة "إلى حد ما"، معتبرا أن التقارب في العلاقات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يؤثر على المشاحنات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ، مشددا على أن روسيا لم تتخذ خطوة "مدمرة واحدة " فيما يتعلق بالولايات المتحدة - حسب تعبيره.