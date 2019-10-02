طفلان هنديان تعرضا للضرب حتى الموت بسبب «تبرزهم في شارع عام»

تعرض طفلان من أدنى الطبقات في الهند للضرب حتى الموت، بعد أن تبرزا في أحد الشوارع العامة، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

قال نائب مدير الشرطة المحلي فيرين سينج، إن الطفل روشني فالميكي، البالغ من العمر 12 عاما وشقيقه أفيناش البالغ من العمر 10 أعوام، تعرضا للهجوم، صباح اليوم الأربعاء، أثناء تبرزهم في شارع عام في قرية بهيدي في مقاطعة شيفبوري بولاية ماديا براديش بوسط الهند، وهما في طريقهما لزيارة جدهما.

وأوضح سينج أنه بعد تعرض الطفلان للضرب بالعصي، تم نقلهما إلى مستشفى المقاطعة، ليعلن الأطباء أن كلاهما مات، مشيرا إلى أن التبرز في تلك القرية محظور، وأن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وألقت الشرطة القبض على شقيقين بسبب الهجوم، وقدمت السلطات للعائلة 60 ألف روبية؛ كمساعدة مالية لتغطية تكاليف الجنازة وغيرها من النفقات، بموجب القانون الهندي، كما أنهم سيحصلون أيضا على 400 ألف روبية كتعويض عن وفاة الطفلان.

كان الطفلين من مجموعة داليت، وهي مجموعة عرقية في الهند تشكل ما يزيد عن 16% من السكان، وفقًا لآخر إحصاء في البلاد، وتعتبر الداليت من بين أكثر المجموعات تهميشا في الهند، وهي إرث لنظام الطبقات المحظورة حاليا، فتعتبر "غير نظيفة"، فهي تعتبر غير قابلة للمس من قبل الطبقات العليا.

بعد الوفاة الطفلان، أدانت ماياواتي - أول رئيسة للوزراء من داليت في الهند - العنف الذي تعرضا له الطفلان، وقالت إن الداليت كانوا ضحايا لجميع أنواع الفظائع الخبيثة، داعيه الحكومة الهندية إلى توضيح سبب عدم توفر المراحيض المناسبة داخل المباني في القرى التي تعيش فيها الداليت وغيرها من الطبقات الدنيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد نشطاء حقوق الإنسان الدوليون قرار مؤسسة بيل وميليندا جيتس بتسليم رئيس الوزراء الهندي المثير للجدل، ناريندارا مودي، جائزة تقديرا لعمله لتحسين الصرف الصحي في البلاد، كما دافعت المؤسسة عن قرارها قائلة إن جهود ناريندارا ساعدت الملايين على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة.

ووصف رئيس الوزراء كمال ناث الحادث بأنه "مفجع".