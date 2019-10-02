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دراسة: المهاجرون في ألمانيا قلما يشاركون في التدريب المهني التكميلي

نورنبرج (ألمانيا) - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:01 م

 

كشفت دراسة حديثة أن المهاجرين في ألمانيا قلما يشاركون في دورات التدريب المهني التكميلية مقارنة بغير المنحدرين من أصول مهاجرة.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد أبحاث السوق والمهن التابع للوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج، أن 31% من العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية شاركوا في دورة تدريبية تكميلية واحدة على الأقل خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015، بينما كانت تبلغ النسبة بين المهاجرين 20% فقط.

وعزا معدو الدراسة ذلك إلى أن المهاجرين من الجيل الأول كانوا يمارسون في الغالب مهام المساعدين.

وأشارت الدراسة إلى أن الجيل الثاني من المهاجرين بدا مختلفا تماما، حيث شارك 33% من العاملين، الذين ينحدر أحد آبائهم على الأقل من أصول مهاجرة، في تدريبات مهنية تكميلية، وشكل النساء بينهم نسبة 35%.

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