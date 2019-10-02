دي ليخت: الإنتر ليس أفضل من يوفنتوس

أكد الهولندي ماتيس دي ليخت لاعب يوفنتوس، صعوبة مواجهة إنتر ميلان، الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وقال دي ليخت في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "نحن جاهزون للمواجهة المقبلة، وإنتر ليس أفضل من يوفنتوس".
وأضاف: "مواجهة إنتر ستكون قمة حقيقية بكل تأكيد، لا أستطيع الانتظار للعب هذا اللقاء".
وأضاف: "لا زالت أتألقلم مع أسلوب اللعب في الدوري الإيطالي، أعتقد ان الفترة المقبلة سأتطور بشكل أفضل مع يوفنتوس".
وفاز يوفنتوس أمس الثلاثاء على بايرن ليفركوزن الألماني بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.