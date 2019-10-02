 دي ليخت: الإنتر ليس أفضل من يوفنتوس - بوابة الشروق
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دي ليخت: الإنتر ليس أفضل من يوفنتوس

أحمد عبدالله
نشر فى : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 6:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 6:11 م

أكد الهولندي ماتيس دي ليخت لاعب يوفنتوس، صعوبة مواجهة إنتر ميلان، الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "نحن جاهزون للمواجهة المقبلة، وإنتر ليس أفضل من يوفنتوس".

وأضاف: "مواجهة إنتر ستكون قمة حقيقية بكل تأكيد، لا أستطيع الانتظار للعب هذا اللقاء".

وأضاف: "لا زالت أتألقلم مع أسلوب اللعب في الدوري الإيطالي، أعتقد ان الفترة المقبلة  سأتطور بشكل أفضل مع يوفنتوس".

وفاز يوفنتوس أمس الثلاثاء على بايرن ليفركوزن الألماني بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

 


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