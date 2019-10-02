تشافي يرفض الاستسلام رغم خسارة السد برباعية أمام الهلال

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري ، عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة القاسية أمام الهلال السعودي برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري ، عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة القاسية أمام الهلال السعودي برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري ، عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة القاسية أمام الهلال السعودي برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "كانت هناك مباراة قبل الكارت الأحمر وبعده ، وأصبح الأمر صعبا للغاية بعد الطرد حيث كان بالإمكان التسجيل قبله لكن هذه هي كرة القدم".

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "كانت هناك مباراة قبل الكارت الأحمر وبعده ، وأصبح الأمر صعبا للغاية بعد الطرد حيث كان بالإمكان التسجيل قبله لكن هذه هي كرة القدم".

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "كانت هناك مباراة قبل الكارت الأحمر وبعده ، وأصبح الأمر صعبا للغاية بعد الطرد حيث كان بالإمكان التسجيل قبله لكن هذه هي كرة القدم".

وحول الحكم وقراراته قال: "لا أفضل الحديث عن الحكم وهو اتخذ العديد من القرارات ولكن لن أتحدث بهذا الشأن" .

وحول الحكم وقراراته قال: "لا أفضل الحديث عن الحكم وهو اتخذ العديد من القرارات ولكن لن أتحدث بهذا الشأن" .

وحول الحكم وقراراته قال: "لا أفضل الحديث عن الحكم وهو اتخذ العديد من القرارات ولكن لن أتحدث بهذا الشأن" .