تشافي يرفض الاستسلام رغم خسارة السد برباعية أمام الهلال

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري ، عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة القاسية أمام الهلال السعودي برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "كانت هناك مباراة قبل الكارت الأحمر وبعده ، وأصبح الأمر صعبا للغاية بعد الطرد حيث كان بالإمكان التسجيل قبله لكن هذه هي كرة القدم".
وأضاف: "التأهل لايزال بالملعب ، وقد تحصل أشياء كثيرة ونستفيد منها بالرغم إننا سنفتقد لبعض اللاعبين المؤثرين مثل بونجاح وعبد الكريم حسن".
وحول الحكم وقراراته قال: "لا أفضل الحديث عن الحكم وهو اتخذ العديد من القرارات ولكن لن أتحدث بهذا الشأن" .
وأضاف تشافي :"التكييف أمر جيد وجعل الأجواء مميزة للجماهير وللاعبين ، وأنا كنت لاعبا ومن الصعب أن تلعب في أجواء حارة ،لذا التكييف مهم ويخدم اللاعبين"، وأوضح أنه لم يتوقع هذا السيناريو وكان واثقا "حتى الدقيقة 30 من فريقي وقبل تلقي الكارت الأحمر ، لذا أقول أنا لم أتوقع هذا السيناريو" .
وأشار تشافي: "أنا سعيد بالأجواء الجماهيرية المميزة ، وأقول إن القطريين يعشقون كرة القدم والتواجد الجماهيري رائع لاسيما أنها مباراة نصف نهائي كأس آسيا وفي مونديال الأندية الذي ستستضيفه الدوحة ، ستشاهدون كيف ستتواجد الجماهير في الملاعب القطرية ، والقطريون فخورن ببلادهم وهم يعزفون السلام الوطني من دون طلب منهم وحدث مع المنتخبات التي يلاعبها المنتخب الوطني".
وأوضح تشافي: "لم يتبخر الحلم ولم نستسلم وهناك شوط آخر من 90 دقيقة وسوف نبذل قصارى جهدنا ولن نستسلم كما قلت".