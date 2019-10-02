الرئيس الروسي: هناك من يبحث في الولايات المتحدة عن أي سبب للهجوم على ترامب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك في الولايات المتحدة من يبحثون عن سبب للهجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاولين استغلال الخطاب المعادي لروسيا في "ألاعيبهم: حسب تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله اليوم الأربعاء، خلال جلسة أسبوع الطاقة الروسي - "نشاهد ما يحدث في الولايات المتحدة: إنهم يستخدمون أي سبب للهجوم على ترامب. في الوقت الحالي"، معتبرا أن السبب أوكرانيا، وما يتعلق بها من حيث العلاقات مع أوكرانيا والرئيس زيلينسكي.

وقال متسائلا : ما هو ذنب روسيا في هذا الأمر ؟ مشيرا إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن روسيا لم تكن المستهدفة منذ البداية ، و"أنهم " بحثوا عن سبب للهجوم مرة أخرى على رئيس منتخب.

يذكر أن محادثة هاتفية جرت مؤخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ونظيره الأوكراني زيلينسكي صخباً داخل الولايات المتحدة في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

ووصف الرئيس الروسي العلاقة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها لم تكن وثيقة أبدا ولكن هناك علاقة ثقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أخطاء ارتكبتها روسيا في العلاقات مع الولايات المتحدة، قال بوتين: "لم نتخذ خطوة "مدمرة واحدة " فيما يتعلق بالولايات المتحدة.