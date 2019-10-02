الأهلي: ألوان الزي الاحتياطي ستتغير كل سنة

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يتطلع مسؤولو الأهلي لتحقيق أكبر مكاسب مادية ممكنة من مبيعات قمصان الفريق في الفترة القادمة.

وأشار أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي إلى أن ألوان الزي الاحتياطي للفريق ستتغير كل سنة، سعيا لتسويق القميص للجماهير وتحقيق أكبر قدر من المبيعات.

وقال توفيق عبر برنامج قناة (إم بي سي مصر) "سعينا لعمل صدمة للجماهير باللجوء لألوان جديدة، أملا في رفع معدل مبيعات القمصان في المتاجر".

وبرر تغيير ألوان الزي الاحتياطي "اللون الأزرق وقته انتهى، فالعالم كله الطاقم الثاني والثالث يتغير كل سنة لتزيد المبيعات للجماهير".

وواصل "الأزرق بالنسبة للجمهور بات لونا عاديا وتعودوا عليه وهناك من لا يحبه، وإذا استمر نفس اللون لسنوات لن تكون المبيعات بالشكل المطلوب، بينما سيتغير تصميم الزي الأحمر الأساسي فقط".

وأتم أمير توفيق تصريحاته "سنرى كل سنة ألوانا مختلفة للطاقم الثاني والثالث للأهلي، فالفريق سيرتدي القميص الثاني في المباريات التي سيخوضها خارج أرضه بالاتفاق مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ".