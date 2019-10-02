الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 672 جنيها



ارتفعت أسعار الذهب، بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 672 جنيها مقابل 670 جنيها أمس، وفقا لنادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الشروق».

وبحسب نجيب، ارتفع الجرام عيار 18 جنيهين إلى نحو 572 جنيها مقابل 570 جنيها أمس، وبلغ الجرام عيار 24 نحو 772 جنيها مقابل 770 جنيها، كما ارتفع الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليصل إلى 550 جنيها.

وعالميا، نزلت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع جني مستثمرين للأرباح بعدما ارتفع المعدن الأصفر بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدروها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب رويترزهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1475.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجلت الأسعار أقل مستوى في نحو شهرين عند 1485.50 دولار يوم الثلاثاء بعدما صعدت بما يصل إلى 1% خلال الجلسة.