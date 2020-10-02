نيمار يقود باريس سان جيرمان لفوز كبير على آنجيه بنتيجة 6-1

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سجل النجم البرازيلي نيمار هدفين ليقود فريقه باريس سان جيرمان لفوز كبير على ضيفه آنجيه 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل نيمار هدفيه في الدقيقتين 36 و47، وأكمل أهداف باريس سان جيرمان كل من أليساندرو فلورينزي في الدقيقة السابعة وجوليان دراكسلر في الدقيقة 57 وإدريسا جاي في الدقيقة 71 وكيليان مبابي في الدقيقة 84.

فيما سجل هدف آنجيه الوحيد إسماعيل تراوري في الدقيقة 52.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد آنجيه عند تسع نقاط في المركز الثامن.