دراسة عن النوم في فنلندا: الوباء أصبح حقا كابوسا جماعيا

أشارت دراسة اجريت في فنلندا ونشرت نتائجها هذا الأسبوع إلى أن وباء فيروس كورونا اصبح كابوسا جماعيا.

وتحدث مئات المتطوعين الذين شملتهم الدراسة عن أحلامهم لعلماء بجامعة هلسنكي، خلال إغلاق بسبب فيروس كورونا، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت أحلام تتعلق بجوازات سفر مفقودة وحدود مغلقة ومساحات مكتظة ووفاة تظهر مرات ومرات في تلك التقارير.

وأصبحت المصافحة أو العناق أيضا من الكوابيس.

ووصف النائمون ذلك بأنه انتهاك غير مناسب لقواعد التباعد الاجتماعي في أحلامهم.

واستخدمت الدراسة التي تم نشرها في مجلة "الحدود في علم النفس" أيضا تقارير عن نمط النوم من أربعة آلاف فنلندي.

وتحدث أكثر من ربع المشاركين عن كوابيس تحدث بشكل متكرر على نحو أكثر مما كانت تحدث قبل الوباء، وحوالي ثلثهم قالوا إنهم كانوا يستيقظون عدة مرات خلال الليل.

غير أن أكثر من نصف المشاركين قالوا إنهم كانوا ينامون لفترة أطول من المعتاد، جزئيا لأن الكثير من الأشخاص يعملون من المنزل .