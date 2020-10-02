ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 3% خلال أغسطس

قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في البلاد وصل في نسبة معدلة موسميا إلى 3 في المئة في شهر أغسطس الماضي.

وجاءت الزيادة وفقا للتوقعات، مقابل 9ر2 في المئة في شهر يوليو الماضي.

وجاءت نسبة الوظائف المتوفرة بالنسبة للمتقدمين 04ر1 في أغسطس، مقابل توقعات بـ 05ر1، ومقارنة بـ 08ر1 في يوليو.

ووصل عدد أصحاب الوظائف في اليابان في أغسطس إلى 76ر66 مليون، بانخفاض قدره 750 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 06ر2 مليون، بزيادة 490 ألفا عن نفس الشهر من العام الماضي.