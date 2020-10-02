 مقدما حفل ذكرى حرب أكتوبر بمدينة نصر يسلطان الضوء على إنجازات الدولة - بوابة الشروق
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مقدما حفل ذكرى حرب أكتوبر بمدينة نصر يسلطان الضوء على إنجازات الدولة

هدى أمين
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 8:05 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 8:05 م

سلط كلا من الإعلاميين لما جبريل، وإبراهيم عبد الجواد، خلال تقديمهما لفقرات حفل ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على عدد من إنجازات الدولة خلال عهد الرئيس السيسي.

وأشارت لما جبريل، خلال تقديمها للحفل بمدينة نصر، مساء الجمعة، إلى شبكات الطرق والكباري، وتطوير العشوائيات، إضافة إلى إنشاء مدن لصناعة الجلود والأثاث والرخام والجرانيت، وغيرها من الإنجازات.

من جانبه ذكر إبراهيم عبد الجواد عددًا من الإنجازات؛ أبرزها تطوير وسط البلد بالقاهرة، لافتًا إلى عمل الدولة على تطوير منظومة النقل؛ لكي تليق بالمصريين.

وخرج آلاف المصريين، اليوم الجمعة؛ للاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر.

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