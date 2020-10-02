الأتوبيس الطاير يبدأ رحلاته لمتابعة استعدادات المدارس بالغربية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالغربية تطبيق فاعليات الأتوبيس الطاير لمتابعة استعدادات المدارس بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية إن اولى رحلات الأتوبيس انطلقت طوال أمس الخميس بلجنة من مختلف التخصصات برئاسة صبري الدسوقي وكيل المديرية واستهدفت المتابعة الوقوف على مدى تطبيق القواعد الجديدة المنظمة للدراسة وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وأضاف صبري الدسوقي وكيل المديرية أن الأتوبيس يتابع كل صغيرة وكبيرة داخل المدرسة التي يقوم بزيارتها وأسفرت الزيارة الأولى للاتوبيس عن احالة إدارة إدارة مدرسة طلعت حرب الابتدائية التابعة لغرب المحلة الكبرى للتحقيق بالشئون القانونية لمحاسبة المقصرين في عملهم كما تم احالة شكوى أولياء أمور بشأن تحويلات مدرسة محمد الدرة الرسمية رياض اطفال بغرب المحلة والتجاوزات التي شابتها للشئون القانونية هذا وقد كرم وكيل الوزارة كلا منى عبدالله عبد الرءوف مدير مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات بشرق المحلة وهانم محمد عبد الله عثماني مدير مدرسة التربية الفكرية بغرب المحلة وعلاء عبد الفتاح عايد مدير مدرسة الأمل للصم بغرب المحلة لبذلهم جهودا كبيرة لرفع مستوى المدارس وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

واختتم وكيل وزارة التعليم تصريحاته بأن رحلات الاتوبيس الطاير لن تتوقف طوال الأيام القادمة لمتابعة كافة المدارس وستكون جميع الزيارات مفاجئة