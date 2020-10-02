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فيديو.. عبد الحكيم عبد الناصر: حرب الإخوان على الدولة المصرية لن تنتهي

الاخوان - ارشيفية
الاخوان - ارشيفية
هدى أمين
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 9:37 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 9:37 م
قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن حرب جماعة الإخوان المسلمين على الدولة المصرية لن تنتهي؛ لأنهم قالوا «يا نحكمكم يا نقتلكم»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الإخوان دائما ما كانوا يمسكون العصا من المنتصف، كما فعلوا في ثورة 25 يناير و23 يوليو 1952، لافتًا أنهم حاولوا أن ينسبون نجاح الثورتين لأنفسهم.

وتابع أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رفض محاولة فرض الإخوان وصايتهم على ثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى حدوث الصدام بينهما، والذي احتد خلال فترة مفاوضات الجلاء، ومن ثم حاولوا اغتياله.


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