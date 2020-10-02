رئيس سفاجا تتجول في شوارع المدينة لمتابعة المشروعات ومستوى النظافة

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، شوارع مدينة سفاجا لمتابعة مستوى النظافة ورفع كافة الإشغالات.

وأجرت رئيس المدينة، جولة تفقدية بأحياء المدينة، شملت عددا من المواقع والمشروعات والحالة العامة بالشوارع والميادين.

وتابعت سير الأعمال بمشروعىّ تطوير المجزر، وإنشاء مبنى إدارة التموين، مستوضحة من القائمين على التنفيذ عن نسب التنفيذ، والمعوقات التى قد تواجههم لسرعة تذليلها، مطالبةً بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال، مع ارسال تقارير يومية بنسب ومعدلات التنفيذ.

وشددت رئيس المدينة على سرعة رفع القمامة من بعض الأحياء وخاصة ببعض الشوارع الجانبية.

وكلفت المغربي بمراجعة تراخيص بعض المبانى الجارى إنشاؤها التى لاحظتها أثناء تجولها، للتأكد من عدم مخالفتها لخطوط التنظيم، وذلك لسرعة إلزام أصحابها باشتراطات الترخيص، وخطوط التنظيم، مشددة على رفع بعض الإشغالات العشوائية ببعض الشوارع الرئيسية والجانبية التى تؤثر على حركة السير والمرور.