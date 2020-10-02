عرضت فضائية «euronews»، مساء الخميس، فيديو يرصد لحظة توجيه شرطة هونج كونج تعليمات للمحتجين في المنطقة التجارية بمغادرة المكان.

وكانت زعيمة هونج كونج، رحبت بعودة السلام إلى مدينتها، بعد أن فرضت السلطات الصينية قانونًا أمنيا ساعد في كبح الحركة المؤيدة للديمقراطية، في حين تحدى عدد من الناس الحضور المكثف للشرطة، واحتجوا خلال الاحتفالات بالعيد الوطني، الموافق الأول من أكتوبر من كل عام.

وكان تم منع الاحتجاجات معظم هذا العام، وفرضت بكين قانونا أمنيا وطنيا صارما، على مركز الأعمال شبه المستقل في يونيو الماضي.

ووقعت اشتباكات عنيفة في الذكرى الـ70 العام الماضي بين المحتجين والشرطة، على مدى 7 أشهر من المظاهرات الديمقراطية التي هزت هونج كونج، لكن هذا العام رفضت السلطات الإذن بتنظيم مسيرة احتجاجية، بسبب مخاوف أمنية، وحظرت التجمع على أكثر من أربعة أشخاص في الأماكن العامة، بحجة مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.