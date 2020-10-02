ميركل: قيود كورونا ذكرتني بألمانيا الشرقية

أعادت قيود كورونا المشددة التي تم فرضها في الربيع الماضي إلى ذهن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حياتها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) السابقة.

وقالت ميركل في مقابلة مع صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "طفولتي وشبابي كانا حاضرين للغاية بالنسبة لي في تلك اللحظة".

وذكرت ميركل أن المسؤولين السياسيين اضطروا إلى التدخل بقوة في حقوق الناس في الحرية في مارس الماضي، وقالت: "كان علي أن أخبر الناس أنه لا يمكن أن تكونوا في الشارع إلا بصفتكم عائلة أو كفردين بحد أقصى، وأنه لن يُسمح بإقامة أي فعاليات، ولن يُسمح للأبناء بزيارة آبائهم في دور المسنين - كانت هذه قيودا بالغة".

وبخصوص مزايا الماضي في ألمانيا الشرقية، قالت ميركل: "لقد تعلمنا الارتجال ولطالما نظمنا أنفسنا جيدا في ظل العديد من أوجه القصور. هذه مهارات لا تزال تساعدنا حتى اليوم"، مضيفا أنها ترى "تقدما كبيرا في تحقيق المساواة في مستويات المعيشة" في شرق ألمانيا وغربها.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحتفل غدا السبت بمرور 30 عاما على توحيد شطري البلاد.