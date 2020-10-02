 الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ تكتيكية لكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الجمعة 2 أكتوبر 2020 4:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ تكتيكية لكوريا الجنوبية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:40 ص

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة قد تتيح بيع صواريخ "AIM-9X Block II" التكتيكية لكوريا الجنوبية.
وتبلغ قيمة الصفقة 158.1 مليون دولار، وقد سلمت وكالة التعاون الدفاعي الأوراق اللازمة إلى الكونجرس لإعلامه بصفقة البيع المحتملة.


وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية طلبت شراء 155 صاروخا من هذا النوع، و50 صاروخا من طراز "AIM-9X Block II Captive Air" التدريبي و40 وحدة لتوجيه الصواريخ التكتيكية للطرازين، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا والدعم التقني اللازم لتشغيلها.


وذكرت "الخارجية الأمريكية" أن هذه الصفقة المحتملة تدعم جهود كوريا الجنوبية في تطوير دفاعاتها، وأنها لن تواجه صعوبة في إدخال هذه الأسلحة ضمن عتادها العسكري، مشددة على أن الصفقة لن تقوم بتغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك