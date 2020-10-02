حميد الشاعري يطرح أغنيته الجديدة «العين عليها تروح»

طرح الفنان حميد الشاعري، اليوم الخميس، أغنية جديدة بعنوان "العين عليها تروح"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع حميد الشاعري.

والأغنية ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية " أنا بابا"،و الذي يضم 10 أغاني تعاون فيهم الشاعري مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغه، وعزيز الشافعي، ومحمد رحيم، وطارق عبدالجابر، وتوما، وغيرهم من الأسماء، ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيين بالألبوم وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.