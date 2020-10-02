نشوب حريق بمحل جملة في بلبيس بالشرقية

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نشب حريق بمحل جملة لبيع المواد الغذائية، بشارع الدوكار، ببندر مركز شرطة بلبيس، بالشرقية، فيما أصيبت زوجة صاحب المحل بحروق بالذراعين.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل جملة لبيع المواد الغذائية بناحية شارع الدوكار، بدائرة مركز شرطة بلبيس.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة زوجة صاحب المحل بحروق من الدرجة الأولى في الذراعين، وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما امتدت النيران إلى الطابق العلوي فوق المحل، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران وإخمادها.