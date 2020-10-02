جنود البحرية الألمانية قبالة سواحل ليبيا مهددون بالعزلة حتى الكريسماس

بسبب جائحة كورونا، قد لا يُسمح للجنود الألمان المشاركين في مهمة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بأي تواصل مباشر، وجها لوجه، مع آخرين حتى قبيل عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال قائد القوات، يان فيتشن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه بسبب استمرار الجائحة، ليس من المتوقع أن يخرج الجنود من فرقاطة "هامبورج" المشاركة في المهمة خلال توقفها في الموانئ.

وأضاف فيتشن: "إذا ظهر لدينا حالة كورونا واحدة بعد التوقف في ميناء، فهذا يعني أن الوحدة بأكملها لن تكون قادرة على العمل".

ويفحص ما يقرب من 240 جنديا ألمانيا على متن "هامبورج" في البحر المتوسط سفن الشحن المتجهة إلى ليبيا منذ أغسطس الماضي في إطار عملية الاتحاد الأوروبي "إيريني".

وتهدف المهمة إلى تحقيق الاستقرار في الصراع الدائر في ليبيا ودعم عملية السلام السياسي التي تقودها الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى منع تهريب الأسلحة، تهدف المهمة أيضا إلى منع تهريب النفط والوقود من ليبيا. وليس من المتوقع عودة الجنود إلى موطنهم في ميناء فيلهلمسهافن حتى 20 ديسمبر المقبل.

وثبت مؤخرا إصابة العشرات من أفراد طاقم سفينة حربية إيطالية بفيروس كورونا المستجد. وتشارك السفينة أيضا في مهمة "إيريني". ولم يتم الإعلان حتى الآن عما إذا كان طاقم سفينة "آي تي إس مارجوتيني" سيكون بإمكانه الاستمرار في العمل.