الرئيس الألمانى يكرم السفير السابق بدر عبد العاطي مطلع الأسبوع المقبل

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر المانية بمقر الرئاسة الفيدرالى أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قرر منح سفير مصر السابق في المانيا الدكتور بدر عبد العاطي وسام الاستحقاق الألماني من درجة فارس تقديرا لجهوده الملموسة في تطوير وترقية وتعميق العلاقات الثنائية بين المانيا ومصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية خلال فترة عمله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى المانيا الاتحادية في الفترة من عام ٢٠١٥ الى عام ٢٠١٩

وقد كلفت وزارة الخارجية الألمانية سفير المانيا بالقاهرة بتسليم الوسام إلى السفير الدكتور بدر عبد العاطي خلال حفل استقبال رسمي مطلع الأسبوع المقبل يقيمه بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة

يذكر أن وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية تأسس عام 1951 من قبل الرئيس الاتحادي تيودور هويس، وهو الوسام الوحيد الفخري العام، وبالتالي يعد أعلى جائزة شرفية، ويتم منح وسام الاستحقاق للمواطنين الألمان والأجانب تقديرا لاسهاماتهم في المجالات الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية