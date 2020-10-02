«النقل» تبحث الاستعانة بشركة أجنبية لإدارة محطة ميناء الإسكندرية متعددة الأغراض

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعاً أمس، مع السفير السنغافورى بالقاهرة ومسئولى إحدى الشركات السنغافورية، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال إدارة وتشغيل المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وحضر اللقاء كل من رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ورئيس الشركة المصرية وقيادات وزارة النقل .

وأكد الوزير، خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى ودور الموانئ البحرية فى دعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل الوزارة على تطوير جميع الموانئ البحرية، وفقا لاستراتيجية ورؤية وزارة النقل 2030 لتطوير منظومة النقل البحرى واللوجستيات.

وشدد سفير سنغافورة على عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام الشركة السنغافورية، أحد أهم مشغلى محطات الحاويات عالميًا، بالتعاون مع مصر فى مجال النقل البحري، وخاصة فى التعاون فى ادارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية الجارى تنفيذها لتكون نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين.

كما استعرض مسئولو الشركة أهم الدول والموانىء العالمية التى تديرها الشركة وحجم التداول السنوى لها وخطتها المقترحة للمشاركة فى ادارة المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية لتصبح واحدة من افضل المحطات العالمية فى هذا المجال.

وأكد وزير النقل أن المشروع يعتبر تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى فى مصر، من حيث كونه الأول من نوعه فى مجال المحطات متعددة الأغراض الذى يتم تنفيذه رؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية مضيفا أنه تم دعوة كافة الشركات العالمية فى مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الاغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار انسب العروض الفنية والمالية بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الاغراض فى الشرق الاوسط والعالم.

وأوضح الوزير أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالى طاقة استيعابية تقدر بحوالى 12مليون طن/ سنة لافتا الى ادارة شركة عالمية متخصصة للمحطة مستقبلاً سيكون له مردود ايجابى على قطاع النقل البحرى فى مصر.