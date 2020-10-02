قال الفنان أحمد السقا إن والده الراحل صلاح السقا مثله الأعلى في كل شيء، مشيرًا إلى أن والده تخرج في كلية الحقوق، ثم قسم السيناريو بمعهد السينما، وعمل بعدها كمحام ومأمور ضرائب.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أن والده هاجر إلى بوخاريست لتعلم فن العرائس، قائلًا إن الراحل أسس مسارح عرائس في كل الدول العربية والعالم.

وأشار إلى أن والده كان يتحدث الفرنسية والإنجليزية والبولندية والرومانية والروسية، مضيفًا أن والدته كانت تتحدث مع والده بالفرنسية؛ لتخرجها من مدرسة ليسيه راهبات بباب اللوق.

وروى تفاصيل موقف لم ينساه من والده: «والدي كان عائدًا من الخارج ووجد خناقة بيني وبين والدتي زعقت فيا فرديت عليها، وقولتلها لو كلمتيني هنط من الشباك، فقالي نط».

وتابع: «قرب مني وشدني وضربني بالقلم وقالي لما تطلع منك كلمة تبقى قدها، أنا مش زعلان إنك زعقت أنت متربي وعارف أنك هتعتذر بس أنت قلت هتنط يبقى تنط»، معقبًا: «علمني إن الكلمة اللي أقولها أبقى قدها».