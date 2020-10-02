الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والعظمى 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء ورياح نشطة على بعض المناطق، فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 24

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 34 23

بورسعيد 30 25

دمياط 29 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 23

الاسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 30 24

راس سدر 34 25

نخل 35 19

نويبع 36 28

طابا 34 27

كاترين 31 17

الطور 34 26

شرم الشيخ 36 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 33 24

بنى سويف 34 25

المنيا 35 25

اسيوط 34 25

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الاقصر 40 27

اسوان 41 28

ادفو 41 28

ابوسمبل 41 29

الوادى الجديد 40 28

شلاتين 38 27

ابورماد 37 28

حلايب 34 27

راس حدربه 36 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 39 27

المدينة 41 25

الرياض 39 24

المنامة 37 31

أبوظبى 39 27

الدوحة 41 29

الكويت 39 25

دمشق 32 13

بيروت 29 24

عمان 30 16

القدس 27 17

غزة 30 21

بغداد 40 24

مسقط 36 29

صنعاء 25 09

الخرطوم 38 28

طرابلس 32 28

تونس 33 22

الجزائر 28 15

الرباط 23 15

أنقرة 23 0

اسطنبول 24 15

اسلام اباد 34 19

نيودلهى 37 22

جاكرتا 33 23

بكين 22 10

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 17

أثينا 27 18

روما 24 18

باريس 16 08

مدريد 16 08

برلين 18 14

لندن 14 10

مونتريال 12 06

موسكو 19 10

نيويورك 18 11

واشنطن 19 08

نواكشوط 38 26