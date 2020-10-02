كواليس الساعات الأخيرة قبل التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني في جوبا

- مصادر سودانية لـ "الشروق": جنوب السودان وتشاد و الإمارات واليوناميد ضامنين للاتفاق.. ومصر والنرويج والاتحاد الأوروبى شهودا عليه

- وزير الإعلام السوداني لـ "الشروق": هدفنا إسكات البنادق وإنضمام جميع الأطراف إلى مسيرة السلام.. ورئيس الجبهة الثورية: نثمن الدور المصري الداعم للاتفاق





تستضيف جوبا عاصمة جنوب السودان، غدا السبت، مراسم حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني الشامل بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أبدت الدوائر السودانية اهتماماً كبيراً بالمشاركة المصرية.

وعلمت "الشروق" من مصادر سودانية مطلعة، إنه من المقرر أن يوقع كلاً من "جنوب السودان، تشاد، الإمارات، واليوناميد" كضامنين للاتفاق، فيما سيوقع كلاً من "مصر، النرويج، والاتحاد الأوروبي" كشهودً عليه.

وأكدت مصادر سودانية مطلعة لـ"الشروق" أن الحفل سيكون بحضور الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة والتشادي إدريس ديبي، ورئيسي وزراء دولتي أوغندا وكينيا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي أحمد القطان، فيما وصل إلى العاصمة "جوبا"، رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان للمشاركة في حفل التوقيع.

من جهته، أشاد رئيس الجبهة الثورية السودانية، الدكتور الهادي إدريس في تصريحات خاصة لـ"الشروق" بالدور المصري الداعم لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية منذ إنطلاقها نهاية العام الماضي ودعمها لاتفاق السلام.

وأضاف إدريس أن مشاركة رئيس الوزراء تؤكد على اهتمام مصر بدعم وإرساء السلام في السودان بصفتها دولة جوار شقيقة، مثمناً الدور المصري في توحيد حركات الكفاح المسلح ودورها الإيجابي تجاه الوساطة في المفاوضات، موضحاً أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم الجبهة والوساطة الجنوبية والوفد الحكومي السوداني ناقش انضمام أطراف أخرى لعملية السلام، فضلاً عن الترتيبات الأخيرة لحفل التوقيع، مؤكداً مشاركة وفود من أصحاب المصلحة في الحفل ممثلون في النازحين واللاجئين والمجتمع المدني المتضريين من النزاع المسلح في مناطق الحرب.

من جانبه، أكد وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك اهتمام إقليمي ودولي باتفاق السلام، معرباً عن سعادة القيادة السودانية بهذا الاهتمام بالحدث التاريخي الذي يشهده السودان.

وأضاف صالح أن اتفاق السلام يواجه صعوبات بشأن تحويل بنوده إلى واقع حقيقي، ولكن بالرغم من تلك العقبات وجدنا حماس شديد من حركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق تجاه تنفيذه، لاسيما إنه بموجب الاتفاق من المقرر أن يعودوا إلى الخرطوم، وسيشاركون في المسؤولية السياسية عبر انضمامهم لمجلس السيادة والوزراء والتشريعي، مؤكداً أن مشاركتهم ليست محاصصة ولكنها تعبر عن تحملهم للمسؤولية السياسية تجاه الدولة، موضحاً إن الحركات من المقرر أن تشارك ايضاً في جميع مستويات السلطة حتى في حكومات الولايات والمفوضيات المنتظر تكوينها عقب توقيع الاتفاق.

وأوضح وزير الإعلام السوداني أن الدولة خصصت ميزانية دعم سنوي للاتفاق ولكن نتوقع دعم دولي وإقليمي لاسيما عقب مؤتمر أصدقاء السودان الذي تم برعاية السعودية والذي ركزعلى دعم السلام، مشيراً إلى أن الملف الأكثر هو ملف عودة النازحين واللاجئين وإعادة تأهيل مدنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد صالح أن العقبات ليست مادية فقط بل سياسية أيضاً، خاصة أن هناك أطراف في السودان ليست راضية عن اتفاق السلام، مشيرا إلى أنه عقب التوقيع سيتم استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، وسيتم طرح جميع القضايا بكل شفافية، موضحاً أن جميع أجهزة الدولة مقبول إعادة تشكيلها وليست نهائية، حيث أن هدف الحكومة إسكات البنادق وإنضمام جميع الأطراف إلى مسيرة السلام، وأن تتحمل جميع القوى السياسية والمسلحة مسوؤلية عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

إلي ذلك، التقى المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، بالعاصمة جوبا، اليوم الجمعة، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعضوي المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ووزير الحكم المحلي يوسف آدم الضي، لبحث تطورات ملف السلام السوداني.

وقال بوث في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية" عقب إنتهاء اللقاء أن المباحثات تناولت توقيع اتفاق السلام، والخطوات المقبلة المترتبة على الاتفاق، كاشفاً عن اتصالات تجريها واشنطن مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور، اللذان لم ينضما إلى اتفاق السلام، معرباً عن أمله برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريباً.