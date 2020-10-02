جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب جمركي لكمية من الكمامات والأدوية البشرية

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لكمية من الكمامات والأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة.



وذكر بيان صادر عن جمارك سفاجا، اليوم الجمعة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول (9) من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 62 ألف كمامة طبية، و306 من علب الأدوية البشرية والمكملات الغذائية المتنوعة منها سولبادين وفيتامينات، و110 أمبولات للحقن، وجهازان طبيان مستعملان، و1271 عبوة مستحضرات تجميل عبارة عن كريمات للشعر وتفتيح البشرة وزيوت للشعر ومزيل للعرق، و283 زجاجة شامبو، و250 علبة شاى، و5 زجاجات مشروبات كحولية، ومسدس خرسانة، و100 كبسولة خاصة بالمسدس مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة مليونا و35 ألفا و324 جنيها.



وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.